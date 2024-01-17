«شباب التجمع» يناشد الحكومة بتنظيم معارض تشجع على شراء المنتج المصري

أشاد اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي لحزب التجمع، باهتمام وزارة التربية والتعليم بتشجيع الطلاب على شراء المنتج المصري وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال وضع سؤال بعنوان كتابة موضوع تعبير حول أهمية شراء المنتج المصري من وجهة نظر الطلاب بالمرحلة الإعدادية بالفيوم.

تنظيم ندوات تشجع الطلاب والشباب على دعم الصناعة الوطنية

ويطالب شباب حزب التجمع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة بتدشين فعاليات مختلفة تشجع على شراء المنتج الوطني من خلال عرض مسرحيات وتنظيم ندوات تشجع الطلاب والشباب على دعم الصناعة الوطنية، إلى جانب توفير هذه المنتجات المصرية في مختلف المواقع الشبابية للشباب والفتيات وأسرهم حيث تنتج مصر عصائر ومأكولات وملابس وصناعات مختلفة مصرية من خلال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات الخاصة التي تنتج صناعة مصرية محلية.

ويقترح شباب حزب التجمع تنظيم معارض في مختلف المواقع الشبابية للمنتجات المصرية حتى يتسنى للطلاب والشباب وأسرهم التعرف على هذه المنتجات ولا يعانون من البحث عنها بالأسواق.

دعم المنتج المصري

وأكد شباب حزب التجمع على تقديم اقتراح برغبة وهى أداة رقابية لمجلس النواب المصري تطالب الوزارات المعنية بتنظيم معارض للمنتجات المصرية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة مسرحية وفنية لتشجيع شراء المنتج المصري.

الجدير بالذكر أطلق شباب حزب التجمع حملة «اشتري مصري»؛ لتشجيع شراء المنتج المصري وإزالة كافة العقبات أمام الصناعة المصرية.