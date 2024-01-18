بكلمات مؤثرة.. لطيفة تدعي لوالدتها الراحلة

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على الدعاء لوالدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض.

ونشرت لطيفة صوره تجمعها بوالدتها معلقة: «اللهم في أول ليلة جمعة من شهر رجب أن تظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك، آمين».

وتفاعل جمهور لطيفة والوسط الفني مع منشورها، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر والسلوان.