نتائج مباريات دوري القسم الرابع الجولة الـ 15 «منطقة الإسكندرية»

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج فرق دوري القسم الرابع بعد الجولة الخامسة عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، وجاءت نتائج مباريات المجموعة الأولى التى تضم فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وحقق الجمارك فوزاً كبيراً على مركز شباب أبيس بنتيجة 1/6

المجموعة الثانية

وأجريت مبارتان من المجموعة الثانية التي تضم فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» وانتهت مباراة مركز شباب إمبروزو مع نظيرة نجوم الحضرة بفوز نجوم الحضرة بخماسية مقابل هدف وحيد لامبروزو، فيما فاز مركز شباب الحضرة على شباب النيل بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

المجموعة الرابعة

وأقيمت مباراة في المجموعة الرابعة، حيث التقى أهلي الملاحة مع توماس الذي فاز بهدفين مقابل هدف وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»