افتتاح معرض منتجات الصناعات اليدوية لذوي الهمم في مطروح (صور)

افتتحت محافظة مطروح، مساء الخميس، معرض ذوى الإعاقة للمنتجات الحرفية الذي تنظمه محافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة.

50 عارضاً من ذوي الهمم

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة مطروح، رئيس لجنة المعارض إن المعرض يشارك فيه 50 عارضاً من ذوي الهمم وأسرهم بمنتجاتهم من الصناعات اليدوية والحرفية، وبالتعاون مع أمانة حزب حماة وطن بمطروح وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع ووحدتي «أيادي مصر والسكان» بديوان عام المحافظة والمدرسة الفنية الزخرفية.

إتاحة الفرصة للعارضين من ذوي الهمم

وأضاف رئيس لجنة المعارض بمحافظة مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بإتاحة الفرصة لمزيد من العارضين من ذوي الهمم للمشاركة مع مد فترة المعرض إلى نهاية شهر يناير الجاري لتصبح فترة المعرض 13 يوماً بدلاً من 3 أيام فقط، مع تيسير كافة إجراءات مشاركة العارضين مع تذليل كافة العقبات وتحقيق أقصى استفادة من خلال الإعلان عن المعرض مع الترويج والتسويق الجيد لمنتجاتهم بما يعود عليهم اقتصاديا، مع إتاحة الفرصة لراغبي الانضمام والمشاركة في المعرض خلال تلك الفترة التقدم إيمان عبدالغنى منسق وحدة أيادي مصر بديوان عام المحافظة للتسجيل ومتابعة التجهيزات.