رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مطابخ ومخازن المدينة الجامعية: نذلل الصعاب أمام الطلاب

زار اليوم الأحد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، المدن الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب؛ تفقد خلالها المطابخ والمخازن وغرف الإعاشة وقاعات المذاكرة واطمأن على راحة الطلاب والعاملين بالمدينة.

وفد الجامعة يزور المدينة الجامعية

رافق رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، أدهم عزت مدير مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، د. ثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تذليل الصعاب أمام الطلاب

من جانبه أكد رئيس الجامعة، الاستعداد الكامل لتذليل العقبات التي تواجه الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية، والحرص على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب وتوفير المسكن الآمن الملائم لهم، مشدداً على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمطابخ ودورات المياه.

يأتي هذا ضمن دور الدولة المصرية وحرصها على توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات لأبنائها الطلاب، سواء التعليمية أو الخدمات الأخرى، مثل الإقامة في المدن الجامعية والمسكن والطعام والأماكن المخصصة لمذاكرة الطلاب.