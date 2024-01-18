أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في الأقصر.. كيلو الطماطم بـ5 جنيهات

يبحث العديد من المواطنين عن الأماكن التي تتوافر فيها الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، وفى الأقصر يوجد عدة الأسواق تختلف أسعارها على حسب موقع السوق، وأشهرها سوق شارع مدرسة الصنايع وسوق أبو الجود.

ويستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الصنايع وأبوالجود بالأقصر

أسعار الخضروات

سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات ونصف.

سعر كيلو البطاطس سجل 10 جنيهات.

سجل سعر البصل الأحمر القديم 25 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البصل الأبيض القديم 15جنيها.

سعر كيلو البصل الأبيض الجديد 12.5 جنيه.

سعر كيلو الخيار من 10 إلى 15 جنيها.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات.

سعر الفلفل الحار 10 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي 3.5 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان العروس 5 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الحشو 6.5 جنيه.

سعر الكرنب من 10 إلى 25 جنيها على حسب الحجم.

سعر القرنبيط من 10 إلى 30 جنيها على حسب الحجم.

سعر كيلو الجزر 7.5 جنيه.

سعر كيلو البامية 35 جنيها.

سعر البسلة 25جنيه للكيلو.

سعر كيلو الليمون 20 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الألوان مشكل 30 جنيها.

سعر كيلو البطاطا 5 جنيهات.

سعر كيلو السبانخ 10 جنيهات.

سعر كيلو السلق 7.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 15 جنيه.

سعر كيلو الثوم الأحمر 100 جنيه.

سعر كيلو اللفت 3.5 جنيه.

سعر كيلو القلقاس 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

سعر كيلو البرتقال البلدي السكري 5 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال أبوسرة تراوح من 7.5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو اليوسفي تراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الموز البلدي 10 جنيهات.

سعر كيلو الموز الفاخر 15 جنيها.

سعر كيلو الجوافة 15جنيهات.

سعر كيلو التفاح الأصفر 50 جنيها.

سعر التفاح الأصفر السكرى 35 جنيها.

سعر التفاح الأحمر السكرى 50جنيها.

سعر كيلو التفاح الأمريكانى 60 جنيها.

سعر كيلو الكنتالوب 10جنيهات.

سعر كيلو الرمان 15جنيها.

سعر كيلو الفراولة تراوح من 25 إلى 30 جنيه.

سعر الكاكا 25 جنيها.

سعر كيلو التين 20 جنيها.

سعر كيلو البلح الزغلول 20 جنيها.

سعر كيلو البلح عيشة 25 جنيها.

سعر كيلو البلح السمانى 10 جنيهات.