افتتاح معرض ملتقى الأقصر للتصوير بقصر الأمير طاز

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض نتاج الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل (21 يناير) بقصر الأمير طاز -بمقره خلف قسم الخليفة بميدان القلعة- وتستمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري.

جدير بالذكر أنه قد أقيمت فعاليات الدورة السادسة عشر من الملتقى خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 9 فنانين مصريين، هم: «محمد عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سنادة، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد ، يسرا محمود ونهى الهامى»، ومن الدول العربية شارك الفنان القطري محمد عتيق، الفنانة السعودية أمل فلمبان، ومن باقي دول العالم الفنانين: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين (تترستان)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوسينيه تومانيان (أرمينيا)، ريوسوكي كوندو (اليابان) وسانجي شريستا (نيبال).

يصاحب الافتتاح ندوة لتكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني -المكرم بدورة الملتقى هذا العام- تديرها كل من الناقدة رانيا خلاف والناقدة سوزي شكري، وذلك تقديراً للمكانة الفنية "للتوني" في مجال التصوير الزيتي والتصميم.