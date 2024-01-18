«تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر برفقة الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، في مدارس الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، والأقصر الثانوية بنات.

وحث المحافظ، خلال زيارته، على ضرورة الحفاظ على الأجواء الهادئة؛ ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في ظروف مناسبة.

لا شكاوى من التابلت

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنّه لا توجد أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذا بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت.

17 ألف طالب يؤدون الامتحانات

يشار إلى أنّ نحو 17 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية من خلال 108 لجان امتحانية بمحافظة الأقصر.

كانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر أنهت استعدادتها، ووضعت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية؛ لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.