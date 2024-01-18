وزيرة الثقافة: صالون الشباب استطاع اكتشاف أجيال من الفنانين التشكيليين

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ34 لصالون الشباب، تحت عنوان «من أجل فن ينمو»، والذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة دكتور وليد قانوش، وذلك بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان التشكيلي محمود حمدي - القيم الفني للصالون -، ونخبة من التشكيليين.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: «نفتتح اليوم أحد أهم التظاهرات الفنية في مصر، والذي يُعد كشافًا للفنانين التشكيليين دون 35 عامًا، هذا الحدث الذي استطاع خلال دوراته المتعاقبة اكتشاف أجيال من التشكيليين البارزين على الساحة».

وأكدت أن الصالون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم ورعاية الموهوبين في كافة المجالات، واكتشاف أجيال جديدة يواصلون مسيرة الإبداع.

وأشادت وزيرة الثقافة، بجودة الأعمال المشاركة بالصالون، وحثت شباب الفنانين المشاركين به نحو الاستمرار في الإبداع والتوهج الفني.

من جانبه، قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية: «نترقب كل عام صالون الشباب طامعين أن يكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة».

131 فنانا في صالون الشباب 2024

وأوضح «قانوش»، أن الشباب في محفلهم السنوي الأهم، يراهنون على ذواتهم وموهبتهم ليقدموا أنفسهم وقد تحرروا من التأثير الأكاديمي المباشر والموجه، ويثبتوا أنهم طاقات إبداعية واعدة للحاضر والمستقبل، ويظهرون الرغبة والشغف في إطلاق العنان لمواهبهم وأفكارهم وخيالهم واثقين في قدراتهم.

يُشارك في هذه الدورة 131 فنانًا تتنوع أعمالهم في مجالات «التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا».