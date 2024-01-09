وزيرة الثقافة تعتمد القائمة القصيرة لجوائز «القومي للترجمة»

اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وجاءت الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة كالتالي:

جائزة جابر عصفور للترجمة

أولا: القائمة القصيرة في جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الاآداب والدراسات النقدية الدورة الثانية 2023-2024:

- رواية «مدرسة الحمقى: شيزوفرينيا» من تأليف الكسندر سوكولوف و من ترجمة محمد نصر الدين الجبالي والمترجمة عن اللغة الروسية والصادرة عن المركز القومي للترجمة.

- عن الأسبانية تأتي رواية «الوحش» من تأليف كارمن مولا ومن ترجمة محمد صلاح الدين الفولي والصادرة عن دار عصير الكتب.

- العمل الثالث رواية «رجال الأب» من تأليف نيقولاي ليسكوف، ومن ترجمة يوسف نبيل باساليوس والعمل مترجم عن اللغة الروسية وصادر عن دار اَفاق للنشر والتوزيع.

ثانيا: القائمة القصيرة لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية 2023-2024):

ضمت هذه القائمة كل من الأعمال التالية:

(أَي كيو فاي: رحلة من الدماغ إلى الروح: نظرية عصبية في تفسير الوعي) من تأليف جوليو تونوني، ومن ترجمة أحمد عمرو عبد المنعم شريف، العمل مترجم عن اللغة الإنجليزية، وصادر عن دار نشر نيوبوك للنشر.

العمل الثاني يأتي بعنوان «ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر: حتى لا تفرض الاَلات سيطرتها على العالم» من تأليف ستيورات راسل، من ترجمة مصطفى محمد فؤاد و أسامة إسماعيل عبد العليم ومراجعة مصطفى محمد و العمل صادر عن مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع .

وعن اللغة الإنجليزية أيضًا العمل الأخير في هذه القائمة، والذي يأتي بعنوان «العقل و المادة» من تأليف إرفين شرودنجر، ومن ترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم، والصادر عن اَفاق للنشر والتوزيع.

جائزة جمال حمدان للترجمة

ثالثًا: القائمة القصيرة في جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية (الدورة الثانية 2023-2024):

- «المناخ :علم الغلاف الجوي» من تأليف نخبة وترجمة إيملي محمد حلمي، والكتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية عن المجمع العلمي المصري، كتاب «اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ» من تأليف إيرما لفوفنا فاديفا ومن ترجمة أنور إبراهيم والمترجم عن اللغة الروسية، والعمل من إصدارات المركز القومي للترجمة.

- «تاريخ الهند الحديثة» والصادر عن دار العلوم للنشر والتوزيع من تأليف بيبان تشاندرا، وترجمة أحمد محمد عبد الرحمن القاضي رانيا محمد فوزي، والعمل مترجم عن الإنجليزية.

- «خريطة المعرفة :كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي و كيف استعادها: تاريخ سبع مدن»، والمترجم عن الإنجليزية، العمل من تأليف فيوليت مولر، وترجمة محمد حامد درويش، ومراجعة هاني فتحي سليمان و صادر عن مؤسسة هنداوي.

- «سيد اللعبة: هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط»، والمترجم عن اللغة الإنجليزية، من تأليف مارتن إنديم، وترجمة ياسر محمد صديق والعمل صادر عن دار نهضة مصر.

جائزة الشباب

- وأخيرًا تأتي القائمة القصيرة في جائزة الشباب وجاءت الأعمال التي وصلت اللقائمة القصيرة كالتالي، «أربعون عامًا من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين (1978-2018)»، من تأليف منة الله صالح وهبة سمير المطراوي، ومراجعة حسانين فهمي، والعمل مترجم عن اللغة الصينية وصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع.

- العمل الثاني في قائمة الترجمة للشباب «الأرض السفلية: رحلة عبر الزمن السحيق» من تأليف روبرت ماكفارلن، وترجمة ياسمين العربي عبد الغني، والمترجم عن اللغة الإنجليزية عن مؤسسة هنداوي للنشر.

- رواية «مارينا سيركا» من تأليف غراتسيا ديليدا، وترجمة مينا شحاتة نخلة فانوس، والعمل مترجم عن الإيطالية وصادر عن دار نشر حكاية.

- العمل الرابع في القائمة :«اجتياز القرن الحادي و العشرين: أخطر عشرة تحديات تواجه البشرية وكيف يمكن التغلب عليها» من تأليف جوليان كريب، وترجمة سارة محمد بدوي طه، ومراجعة هبة عبد العزيز غانم، والعمل مترجم عن الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.

- العمل الخامس والأخير في هذه القائمة هو «ألبير كامو:مقدمة قصيرة جدًا» من تأليف أوليفر جلوج، وترجمة مؤمن محمود رمضان، ومراجعة عبد الفتاح عبد الله، والعمل مترجم عن اللغة الإنجليزية وصادر عن مؤسسة هنداوي.