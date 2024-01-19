لمرضى السكري.. حسام موافي يكشف عن النسب الآمنة في التحليل التراكمي

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، لذلك فهناك بعض الاختبارات التي لابد على مريض السكري الخضوع لها كل 6 شهور للاطمئنان على حالته الصحية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في خلال إحدى البرامج التلفزيونية إن يجب على مريض السكري أن يقوم بإجراء اختبار طبي وهو «تحليل السكر التراكمي» كل 6 شهور بشكل دوري، وذلك لأن نتائج هذا الاختبار تقدم مؤشرات عن حالته الصحية.

اختبار طبي لمرضى السكري

وأكد «موافي» أن هذا الاختبار الطبي يمثل أهمية كبيرة لمرضى السكري، إذ أن مريض السكرى يجب أن يتراوح المعدل الطبيعي للسكر التراكمي الخاص به من 5.5 إلى 6%، مشيرا إلى أن السكر التراكمي إذا بلغت نسبته 6.5%، يجب على المريض ممارسة رياضة المشي وذلك لمدة 60 دقيقة بشكل يومي، أما إذا بلغت نسبته 7% لابد من الذهاب إلى الطبيب لمراجعة العلاج.

أعراض مرض السكري

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي منها:

الشعور بالعطش الشديد.

كثرة البول خاصة في الليل.

فقدان الوزن رغم تناول الأكل بكميات كبيرة.

بطء التئام الجروح.

الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين.

الفئات الأكثرعرضة للإصابة بالمرض

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ومنهم الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 45 عامًا أو أكبر من ذلك وأيضا الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانوا من الاضطراب الهرموني الذي يطلق عليه «متلازمة تكيس المبايض».