مفاجآت اختيارات رفاق محمد صلاح في جوائز ذا بيست.. «فضلوا بديله»

لا جديد يذكر في أحقية الأرجنتيني ليونيل ميسي للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية تواليًا، بعدما حقق العديد من الإنجازات الاستثنائية على مدار العام المنقضي، لذلك شهدت قائمة التصويت للمرشحين للفوز باللقب قبل الإعلان عن النتيجة، اتفاقا شبه كامل على اختيار نجم برشلونة السابق في المركز الأول.. فكيف كانت أصوات رفاق محمد صلاح في جوائز ذا بيست من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؟

تصويت لاعبي ليفربول في جوائز ذا بيست

لم يختلف الاختيار كثيرًا بين محمد صلاح ورفاقه في ليفربول، إذ كانت المفاجأة تكمن في الاتفاق على الاختيار ذاته بنسبة كبيرة، بعدما وقع اختيار الفرعون المصري في جوائز ذا بيست، على ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في المركز الأول، كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في المركز الثاني، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث، بحسب صحيفة «anfieldwatch».

اختيارات فان دايك في ذا بيست

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، كان له رأي مشابه، إذ وضع ليونيل ميسي في المركز الأول، ثم إيرلينج هالاند الذي حقق نتائج مبهرة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، وخلفه كيفين دي بروين الذي يعد المحرك الأساسي بين صفوف السكاي بلوز في الفترة الأخيرة.

دومينيك سوبوسلاي الذي يعد أحد أصدقاء محمد صلاح المقربين في ليفربول، قرر التغريد خارج السرب، واختيار هالاند في المركز الأول، باعتباره حقق الثلاثية التاريخية رفقة مانشستر سيتي في أول موسم له مع الفريق الإنجليزي، ثم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، الذي لا يزال يملك القدرة على الذهاب بعيدًا وإحداث تأثير ملموس، رغم ابتعاده عن أوروبا في الوقت الحالي، وأخيرًا كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان واستبعد كيفين دي بروين الذي عانى من إصابة مؤخرًا مع مانشستر سيتي.

أندي روبرتسون نجم ليفربول، وضع ليونيل ميسي في الاختيار الأول، ثم إيرلينج هالاند في المركز الثاني، وأخيرًا كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ويأتي ذلك الاختيار الثاني لمهاجم البي إس جي، بعد ارتباط اسمه بقوة بالانضمام إلى ليفربول، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي، من أجل أن يصبح بديلًا لمحمد صلاح.