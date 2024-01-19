مسلسلات رمضان 2024.. أعمال كثيرة تتنافس في العام الحالي

ينتظر الكثير من الجمهور المصري والعربي، السباق الرمضاني المُقبل، ذلك الشهر الذي يتنافس فيه سنويًا عدد كبير من الأعمال الدرامية فيما يُسمى بـ«السيزون الرمضاني» أو الماراثون الرمضاني، والذي يعتبر الموسم الرئيسي في الدراما المصرية والعربية، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير عدد من المسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المُقبل 2024.

الحشاشين

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال العمل المُنتظر والمتوقع له الصدارة ضمن السباق المُقبل، وهو مسلسل الحشاشين، الذي يلعب بطولته الفنان الكبير كريم عبد العزيز، ويشاركه في البطولة فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال وسوزان نجم الدين وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الكبير أوي 8

ويعود أحمد مكي مجددًا في رمضان بالمسلسل الناجح الكبير أوي الجزء الثامن والذي يحقق نجاح جماهيري كُل عام وقت عرضه في رمضان، حيث حقق نجاح كبير في الجزئين السابقين السادس والسابع، خاصة بعدما ضم عدد كبير من النجوم الجُدد والشباب، على رأسهم «مربوحة»، التي جسدت دورها الفنانة رحمة أحمد، ومن المقرر أن يضم هذا العام عدد من ضيوف الشرف ايضًا، ومتوقع له تحقيق نجاح كبير كل عام.

إمبراطورية ميم

وبدأ منذ أيام النجم خالد النبوي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد إمبراطورية ميم والمأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بمعالجة الكاتب محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة الذي تعاون مع النبوي في موسم 2021 في مسلسل «راجعين ياهوى»، وتلعب الفنانة حلا شيحة دور البطولة أمام خالد النبوي ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم الشباب وهم هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق.

المعلم

ويشارك النجم مصطفى شعبان هذا العام بمسلسل «المعلم»، الذي يلعب بطولته بجانب سيد رجب وأحمد بدير وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وسلوى خطاب، وهو من اخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

الساعة 5

ويتعاون آسر ياسين هذا العام مع المُخرج هاني خليفة في مسلسل مكون من 15 حلقة، وهو مسلسل الساعة 5، والذي تلعب الفنانة عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية فيه، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والساسبنس.

ألف ليلة وليلة:

ياسر جلال قرر هذا العام العودة بالزمن مثل كريم عبد العزيز، ويقدم مسلسل «ألف ليلة وليلة» والمأخوذ عن الرواية الشهيرة ويكتبه أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ويشاركه في العمل كل من الفنانة نور وياسمين رئيس وعدد آخر من النجوم من المقرر الكشف عنهم.

صيد العقارب

وتعود هذا العام الفنانة غادة عبد الرازق على قنوات الشركة المُتحدة من خلال مسلسل «صيد العقارب»، الذي بدأت تصويرة منذ أسابيع قليلة، وهو عمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتشاركها البطولة كل من رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر وعدد كبير من النجوم.

بيت الرفاعي

وينافس هذا العام الفنان أمير كرارة بمسلسل «بيت الرفاعي»، الذي يتعاون فيه مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، ويشاركه عدد من النجوم وهم أحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب وميرنا جميل وهو مسلسل من تأليف بيتر ميمي.

حق عرب

وقرر هذا العام الفنان أحمد العوضي تقديم مسلسل من بطولته المُطلقة بعد التجارب السابقة له الذي شارك فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم هذا العام مسلسل «حق عرب»، الذي يعكف على تصويره هذه الأيام، وتلعب أمامه دور البطولة الفنانة دينا فؤاد، والفنانة وفاء عامر ورياض الخولي وكارولين عزمي ويكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق.

مسار إجباري

وقررت الشركة المُتحدة هذا العام تقديم عدد من الشباب في مسلسل «مسار إجباري» والمكون من 15 حلقة، ويلعب بطولته أحمد داش وعصام عمر، والفنانة بسمة وجوري بكر والفنانة صابرين وهو عمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

نعمة الأفوكاتو

ويتعاون هذا العام الزوجان محمد سامي ومي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة كل من أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب.

بابا جه

ويشارك هذا العام الفنان أكرم حسني، بمسلسل بابا جه الذي يكتبه المؤلف وائل حمدي ويخرجه محمود شكري أبو عميرة، ويشارك في بطولته نسرين أمين وسما إبراهيم ومحمود أوتاكا.

سر إلهي

وتشارك روجينا في هذا الموسم بمسلسل «سر إلهي»، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ويضم عدد من النجوم من بينهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

فراولة

وتعود هذا العام الفنانة نيللي كريم بمسلسل «فراولة»، التي تعود من خلاله للكوميديا مرة أخرى بعد مسلسلها الأخير، «عملة نادرة»، وبدأت تصويره خلال الأيام الماضية، ويشاركها في البطولة مصطفى خاطر وشيماء سيف وأحمد فهيم، ويكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه مروان عبد المنعم.

عتبات البهجة

كما يشهد هذا الموسم عودة للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، الذي يلعب بطولته بجانب الفخراني كل من صلاح عبد الله وجومانا مراد وصفاء الطوخي وعلاء مرسي، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة درامية للسيناريست مدحت العدل.

صدفة

وتعود ريهام حجاج هذا العام بمسلسل «صدفة»، وتكرر فيه التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة، ويشاركه خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد.

لانش بوكس

ويجتمع هذا العام الثلاثي غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، في مسلسل لانش بوكس، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول ثلاث فتيات واحدة منهم ربة منزل والثانية تعمل في إحدى المحلات التجاربة، والثالثة صديقة لإحداهن، وتربطهم علاقة صداقة، ويتعرضوا لموافق ومفارقات كوميدية، وهو مسلسل من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي.