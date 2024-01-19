ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في ساعة متأخرة؟.. مخاطر صحية كبيرة

تناول الأطعمة في أوقات متأخرة من الليل يعد من العادات الشائعة عند كثيرين، خاصة في فصل الشتاء، ما يؤثر على الجسم بشكل كبير، ويسبب بعض الأمراض والمشاكل الصحية.

زيادة في الوزن

ويؤدي تناول الطعام في ساعة متأخرة من الليل إلى زيادة في السعرات الحرارية بشكل زائد، في الوقت الذي يكون فيه الجسم في وضعية الراحة والنشاط البدني منخفض، في هذه الحالة تلتقط الخلايا الدهنية السعرات الحرارية الزائدة وتخزنها في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن، وفق الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية.

اضطرابات النوم

كما يسبب تناول الطعام قبل النوم إلى اضطرابات شديدة، حيث يعاني البعض من صعوبة في النوم أو الشعور بالانزعاج أثناء النوم، بسبب الهضم الثقيل أو حموضة المعدة، وفق الطبيبة.

ارتفاع ضغط الدم

ويزيد تناول الطعام في قت متأخر من الليل إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان الطعام غنيًا بالملح والدهون، ما قد يزيد من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.

صعوبة الهضم

يؤثر تناول الطعام في ساعات متأخرة وقبل النوم مباشرة على الهضم، لأن الجهاز الهضمي يستغرق وقتًا لهضم الطعام بشكل صحيح، حيث أن تناولت وجبة ثقيلة قبل النوم، يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية مثل الحموضة المعوية والانتفاخ والغازات.

أفضل وقت لتناول الطعام قبل النوم

يختلف التوقيت المناسب لتناول الطعام قبل النوم بناءً على عوامل مثل نمط الحياة والاحتياجات الغذائية للفرد، ومع هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن أن تساعد في تحقيق توازن صحي منها:

اختيار الوقت المثالي

حاول تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من وقت النوم، حيث أن هذه الفترة تعطي للجهاز الهضمي وقتًا كافيًا لمعالجة الطعام قبل النوم.

اختيار الوجبات الخفيفة

يفضل تناول وجبة خفيفة وغنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة، مثل اللحم المشوي والخضروات أو السلطة مع الدجاج المسلوق، وتجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يمكن أن تعطل عملية الهضم.

تجنب الأطعمة الحارة والمنبهات

ينصح بعدم تناول الأطعمة الحارة والمنبهة لأنها تؤثر على المعدة والنوم، بالإضافة إلى تجنب تناول الطعام الحار والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، قبل النوم.