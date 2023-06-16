تأثير قلة النوم قبل الامتحان على طالب الثانوية.. كم ساعة تكفي؟

مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يواصل بعض الطلاب أيامهم دون نوم، ظنًا منهم أن ذلك يساعدهم على جمع معلومات أكثر تساعدهم في الحل جيدا خلال الامتحانات، ومع اقتراب موعد أول امتحان مضاف للمجموع بمادة اللغة العربية، يتساءل بعض الطلاب حول ما يحدث للجسم حال عدم النوم لعدد ساعات غير كافية قبل الامتحان، وهل هذا يؤثر على أدائهم أم لا.

ماذا يحدث لجسمك حال النوم لساعات قليلة؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسني سلامة أستاذ الجهاز الهضمي والمناعة، إن طالب الثانوية العامة لدية مهمة لا تقل فائدة عن المذاكرة، وهي النوم بعدد ساعات كافي، كونه يؤثر بشكل مباشر على التركيز واستذكار المعلومات.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن عدم النوم لساعات كافية يعني خلل في أداء الوظائف السلوكية والحيوية والفسيولوجية، ومنها المذاكرة واستعادة طاقة الجسم، وتنظيم الاستجابة المناعية والمساعدة على الاسترخاء النفسي، والعمل الدراسي المنتظم، ما يؤثر بشكل مباشر على أداء الطالب في الامتحان، والأداء المعرفي لهم، بجانب مساهمة قلة النوم في الشعور الدائم بالمزاج السيئ وعدم الرغبة في التواصل وقلة النشاط .

أضرار قلة النوم

وأشار أستاذ المناعة إلى أن النوم هو راحة المخ، هذا العضو الذي يحتاجة الطالب للعمل بطريقة مثالية وقت الامتحانات ليخزن أكبر كم من المعلومات وييسر عملية استذكارها خلال الاختبار، وإرهاقه بقلة النوم يقلل بالضرورة الانتباه ويشتت التركيز ويزيد من الاستجابة للتوتر.

كما أوضح أن طلاب الثانوية العامة يحتاجون للنوم مدة 7 ساعات يوميا بشكل متواصل وصولا لمرحلة النوم العميق، حتى يتمكنون من الأداء بشكل جيد في الامتحان، لأن قلة النوم بدورها تضعف المناعة وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض، والتي حال حدوثها لا قدر الله ستؤثر على الطالب داخل اللجنة مثل البرد وغيره.