أستاذ طب نفسي: قلة النوم تؤثر على التركيز والنشاط الحركي (فيديو)

قال الدكتور أمجد أحمد جبر، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك زيادة كبيرة في مشاكل النوم التي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة خاصة بين الشباب ومن هم أقل من 40 عامًا، لافتا إلى أن شكل الحياة السريع الذي أصبح أمرا طبيعيا في حياتنا اليومية هو السبب الرئيسي لتلك الأزمة.

ساعات النوم الطبيعية تتراوح بين 7 و9 ساعات

وأضاف أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن ساعات النوم الطبيعية تتراوح بين 7 و9 ساعات وهو الوقت الكافي الذي يحتاجه الجسم لاستعادة نشاطه بشكل كامل مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النوم يساعد على الحماية من الأمراض ويقلل خطورة التعرض لجلطات القلب.

النوم أقل من 7 ساعات يومياً يؤثر على النشاط الحركي

وأكد أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً يؤثر بشكل سلبي على النشاط الحركي والعقلي وقد يسبب حالات مستمرة من الصداع وعدم التركيز.