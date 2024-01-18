«تربية رياضية بنات حلوان» تشارك قافلة التحالف الوطني بندوات توعوية للإناث

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية شاملة للأهالي الأكثر احتياجا في منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، ووفرت القافلة عددا من الفاعليات المختلفة للأهالي، وشارك وفد من كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان في القافلة، من أجل تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية للأطفال وبعض الفاعليات الأخرى مع الأهالي.

أنشطة رياضية للاطفال بداية من 4 سنوات

وقالت الدكتورة سارة البيه، وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية التربية الرياضية بنات، بجامعة حلوان والمسؤولة عن قافلة الكلية التي تواجدت اليوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن وفد الكلية ينظم عددا من الفاعليات الرياضية والصحية للأهالي الأكثر احتياجا، بهدف رفع وعيهم الصحي والرياضي والثقافي.

وأوضحت أن يتم تنظيم ألعاب رياضية للأطفال الموجودين بداية من سن 4 سنوات وحتى سن 14 سنة، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية لديهم، إلى جانب تنظيم ورش وندوات توعوية للفتيات تحت سن الزواج لتعريفهن على الطريقة السليمة للحفاظ على أجسادهن والتعامل معها بشكل صحي وسليم، وأيضا تعريفهن على أفضل روتين رياضي يمكنهن الاعتماد عليه حفاظا على صحتهن.

ندوات توعية للفتيات والأمهات

ولفتت إلى أن وفد كلية التربية رياضية بنات يقوم بتنيظم ندوات وتوعية وورش تعريفية للأمهات حول كيفية رعاية المرأة بصحتها خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك ضمن قافلة التحالف الوطني اليوم، وتستمر غدا أيضا، وتتناول الندوان أفضل الأنظمة الصحية السليمة التي يمكن تطبيقها والانتظام عليها خلال هذه الفترة بهدف حماية صحتها والحفاظ عليها، فضلا عن تقديم نصائح صحية حول كيفية الحفاظ على حملها ليسير بشكل سليم مع الأعباء المنزلية والمسؤوليات اليومية الصعبة.

وأشارت إلى أن الجامعة تسعى إلى مساعدة الجهات المعنية في رفع الوعي لدى المواطنين من جميع الجوانب، والجانب الرياضي والصحي هو واحد من الجوانب التي تعمل عليها الكلية، وقالت: «حفاظ المرأة على ممارسة الرياضة يمنحها الطاقة لتستكمل يومها ويحسن حالتها النفسية والذي ينعكس بالإيجاب على أسرتها ومن حولها، والمجتمع ككل».

وأضافت أن إقبال الطلاب في الكلية على المشاركة في قافلة التحالف الوطني يؤكد أن الشباب المصري يتمتع بوطنية عالية، تظهر في حرصهم على تقديم المساعدة للغير، فضلا عن انتشار ثقافة العمل التطوعي.