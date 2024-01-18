أطفال سكن عثمان يشاركون في تنظيم قافلة التحالف الوطني الطبية

شارك أطفال مجموعة «نقدر» الكشافية في تنظيم القافلة الطبية التابعة للتحالف الوطني التي تواجدت اليوم في منطقة سكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، والذين لا تزيد أعمارهم 12 عاما تقريبا، من أجل مساعدة الأهالي وإرشادهم وتسهيل عملية التنظيم على منظمي التحالف الوطني والتعاون معهم في منظر غلب عليه التحضر.

المشاركة في التنظيم يأتي لخدمة المجتمع والوطن

وبالرغم من صغر سنهم إلا أنهم تمكنوا من إرشاد المواطنين إلى أماكن العيادات والمساعدة في التنظيم، وفي هذا الإطار، قالت نهى نبيل مساعد قائد المجموعة الكشافية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة المجموعة في التنظيم هو تحقيق لهدف من أهداف الكشافة وهو خدمة المجتمع والوطن، مؤكدة أن كافة الأطفال المشاركين هم من أبناء منطقة سكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، تبدأ أعمار المشاركين في تنظيم القافلة من سن 7 سنوات كحد أدنى وصولا إلى 14 عاما كحد أقصى.

تحمل المسؤولية بالرغم من صغر السن

وأضافت: «هذه الأعمار صغيرة على التنظيم، ولكننا وجدنا أن أطفال مساكن عثمان هم أطفال قادرون على تحمل المسؤولية، وذلك نتيجة البيئة المحيطة، والظروف الاجتماعية الصعبة تؤدي إلى أن يتحمل الطفل المسؤولية، بالتالي عملنا على توظيف هذا الأمر لدى أطفالنا في خدمة المجتمع»، وأوضحت أن مشاركة أطفال في تنظيم قافلة التحالف الوطني بالرغم من كونهم من أسر أولى بالرعاية، يدل رغبة هؤلاء الأطفال في ترك بصمة في المجتمع وأن يكون لهم أثر.