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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا كامل العدد في دبي (صور)

كتب:

ياسمين محمود
02:29 ص | الجمعة 19 يناير 2024
عمرو دياب

عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا كامل العدد في القرية العالمية في دبي، حيث شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وشارك عمرو دياب جمهوره مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلا: «دبي اشتعلت فيها النيران الليلة الماضية!»

ألبوم مكانك

وحقق عمرو دياب نجاح كبير بألبومه الجديد مكانك والذي تصدر التريند وقائمة الأكثر استماعا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي.

ومن أبرز أغاني الألبوم أغنيه مكانك من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، «ما تتعوضش بحد» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، «ياقمر» كلمات مصطفى حدوته، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم وغيرها.

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