رفع 822 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بالإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت القرى والمراكز والشوارع الرئيسية والميادين، ضمن الحملة المكبرة التي انطلقت قبل شهرين لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

حملة تستهدف شوارع المدينة

واستهدفت الحملة -حسب بيان للمحافظة- حي أول مدينة الإسماعيلية، وجرى جمع ورفع القمامة والمخلفات وناتج قص الأشجار، وكنس الشوارع والأتربة من عموم الحي، بحمولات بلغت 113 طن قمامة ومخلفات.

كما استهدفت حملة للوحدة المحلية لمركز الإسماعيلية، جمع ورفع القمامة من عموم المركز ، وتكثيف أعمال النظافة من قرى «الحجاز، عين غصين، الفردان، مدينة المستقبل، نفيشة»، وتمكنت من 304 أطنان قمامة ومخلفات من عموم المركز، إلى جانب إصلاح 71 عمود من أعمدة الإنارة العامة بنطاق القرى.

حملة تستهدف مراكز الإسماعيلية

واستهدفت حملة لجمع ورفع القمامة من عموم مركز القنطرة غرب، رفع ما يقرب من 115 طن قمامة ومخلفات من نطاق القري والمركز، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، رفع القمامة من قري فايد وسرابيوم والهويس وأبوسلطان تمكنت من رفع 140 طن قمامة ومخلفات من نطاق قرى المركز.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بجمع ورفع 60 طن قمامة ومخلفات من عموم المركز والمدينة، مع تكثيف الأعمال بالمدينة وقرى «المحسمة القديمة و30 يونيو والوادي الأخضر والشروق وأم عزام».

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في جمع ورفع 90 طن قمامة ومخلفات من عموم المركز والمدينة، في شوارع المعاهدة وتوابع المدينة، وقري أبوصوير البلد والسبع آبار الشرقية والمنايف والمحسمة الجديدة والواصفية والسبع آبار الغربية.