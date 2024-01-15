نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آلية تطوير محور عين غصين

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، محور طريق عين غصين المزمع البدء في تطويره خلال الأشهر القليلة المقبلة لتيسير الحركة المرورية بين قرى مركز الإسماعيلية.

وناقش نائب محافظ الإسماعيلية مع الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن دائرة المركز، خط سير الطريق، والذي يصل بين طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي بطريق المرشدين بقرية عين غصين.

تطوير طريق عين غصين بالإسماعيلية

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للمشروع، أنه يتم مناقشة العديد من الحلول لمناقشة لتفادي إخلاء أي من الأهالي لمنازلهم، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض كل التفاصيل أمام الجهات المختصة مع البدء في تطوير الطريق.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن تعديل الطريق سيشمل مده بطول 15 كيلومترا ليصبح بعرض 30 مترا مما سيسبب سلاسة مرورية بين الطريق الصحراوي والطريق الزراعي لخدمة عدة قرى في مركز الإسماعيلية.

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للطريق العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعادل برسوم رئيس قرية عين غصين ووكيل وزارة الزراعة ومندوب من المساحة ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة.