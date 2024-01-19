عمرو دياب يتألق في حفل القرية العالمية بدبي (فيديو)

شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو لحفله في القرية العالمية بدبي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوق.

وعلقت الصفحة الرسمية لعمرو دياب على الفيديو، وقالت: «شاهدوا الأجواء المذهلة في حفل عمرو دياب الليلة الماضية في القرية العالمية كان الجمهور هائلاً، والطاقة كانت خارج المخططات».

أغاني عمرو دياب في الحفل

وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة مثل: يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية ياقمر والتي لحنها ضمن أغنيات ألبومه الجديد مكانك.