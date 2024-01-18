رسالة من زوجة أمير طعيمة بعد انفصالهما رسميا: ستبقى أبو أبنائي وجد أحفادي

أعلنت الفنانة المُعتزلة جيني كمال، طلاقها رسميًا من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك خلال الأيام الماضية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك.

وقالت جيني في تدوينتها: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله».

وكانت كشفت جيني من قبل عن أن هناك خلافات كبيرة وقعت بينها وبين زوجها أمير طعيمة وذلك في تدوينة لها، واتهمت أحد الفنانين، أنه السبب في التفكك الأسري التي عانت منه أسرتها الفترة الأخيرة، وهاجمت زوجها بسبب بعض التصرفات التي تصدر منه وقالت إنها ترفضها مثل السهر والجلسات التي كان يقعدها في المنزل، لكن أعلنت اليوم أن الانفصال تم بشكل رسمي.

وتُعتبر جيني وأمير طعيمة، أحدث حالات الطلاق في الوسط الفني، وذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منذ أيام قليلة، وتحديدًا في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، حيث أعلنت عبر صفحتها على انستجرام في تدوينة لها قالت فيها: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير».

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