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نجوم الفن يهنئون هالة صدقي بفيلمها الجديد: «مبروك يا ملكة»

كتب:

ياسمين محمود
07:58 ص | الجمعة 19 يناير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة الفنانة هالة صدقي بفيلم الملكة، والذي انطلق عرضه بدور العرض السينمائية.

نجوم الفن يهنئون هالة صدقي

وشاركت هالة صدقي جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي للفيلم معلنه على انطلاق عرضا في السينمات.

لتنهال عليها تهاني الوسط الفني وكان ابرزهم في صديقتها إلهام شاهين والتي علقت قائلة: «مبروك يا ملكة نورتي شاشة السينما»، أما مي كساب فقالت: «مبروك يا ربنا يكتبلك النجاح»، وقالت إيمان العاصي: «مبروك حبيبة قلبي»، أما منه فضالي فعلقت: «مبروك يا قلبي» وقالت سوسن بدر: «مبروك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق وتكسري الدنيا»، أما رانيا فريد شوقي قالت: «مبروك وإن شاء الله نجاح ساحق».

أبطال فيلم الملكة

ويضم فيلم الملكة للفنانة هالة صدقي، عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم دينا، وشيرين رضا، وعارفة عبدالرسول، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.

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