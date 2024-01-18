في أول يوم عرض.. فيلم «الملكة» لـ هالة صدقي يحقق 41 ألف جنيه بشباك التذاكر

استطاعت الفنانة هالة صدقي أن تحقق نجاحا بفيلمها الجديد «الملكة»، الذي بدأ عرضه بدور العرض أمس، واستقبله الجمهور في السينمات خاصة أنه مناسب لجميع الأعمار .

إيرادات فيلم الملكة بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم الملكة حقق أمس 41 ألف جنيه في أول أيام عرضه، الذي تعتمد أحداثه بشكل كبير على الأحداث التشويقية الكوميدية.

قصة فيلم الملكة

وتدور أحداث العمل حول سيدة تمتلك ناديا رياضيا، وسط مفارقات كوميدية، متناولا بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

أبطال فيلم الملكة

فيلم «الملكة» يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبدالرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.