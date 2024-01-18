هالة صدقي توضح السبب الحقيقي وراء تغيير اسم فيلم الملكة.. ماذا حدث؟

أكّدت الفنانة هالة صدقي أن فيلمها الجديد المعروض حالياً بدور العرض تمّ تغيير اسمه من «كتف قانوني» ليصبح «الملكة» والذي بدأ عرضه بدور العرض أمس .

هالة صدقي توضح سبب تغير اسم فيلم الملكة

وقالت هالة صدقي لـ«الوطن»، أنَّها تفاجأت باتصال هاتفي من الشركة المنتجة تخبرها بتغيير اسم الفيلم إلى «الملكة» ولم تعترض على الاسم، إذ أنه دائماً ما تبحث الشركات المنتجة على الأسماء التي تجذب انتباه المشاهدين.

قصة فيلم الملكة

وتدور أحداث العمل حول سيدة تمتلك ناديا رياضيا، وسط مفارقات كوميدية، متناولا بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

أبطال فيلم الملكة

فيلم «الملكة» يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبدالرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.