مفاجآت.. سيناريوهات تأهل مصر بعد التعادل مع غانا في أمم إفريقيا | عاجل

لا تزال فرص المنتخب المصري قائمة في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادله في المباراة الثانية على التوالي أمام غانا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من البطولة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويمتلك المنتخب المصري في رصيده نقطتين في المركز الثاني مؤقتًا خلف كاب فيردي صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط ولديه مباراة مع موزمبيق صاحب المركز الثالث برصيد نقطة، بفارق الأهداف عن غانا صاحبة النقطة بتعادلها مع مصر وخسارة من كاب فيردي.

فرص منتخب مصر في التأهل للدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا

ولدى المنتخب المصري فرصتان للتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية أحدهما بيده والأخرى بيد المنافسين وسط حسابات صعبة ومعقدة للغاية لحسم التأهل.

الفرصة الأولى: الفوز في مباراة كاب فيردي

فوز المنتخب المصري في مباراة كاب فيردي، يضمن للمنتخب المصري، التأهل للدور الثاني إما في صدارة المجموعة أو في المركز الثاني، وذلك حسب نتيجة مباراة كاب فيردي وموزمبيق، التي تقام اليوم.

ويضمن الفراعنة التأهل حال الفوز في المباراة، وذلك برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتي موزمبيق ثم غانا بهدفين لمثلهما في كلا المباراتين، والفوز على كاب فيردي.

الفرصة الثانية: التعادل مع كاب فيردي

التعادل في المباراة المقبلة أمام كاب فيردي قد يضمن للمنتخب المصري للدور ثمن النهائي، وذلك ضمن أفضل 3 فرق، وذلك بحسب المباريات المتبقية في البطولة واحتلاله المركز الثالث، بجانب نتائج المنتخبات في المجموعات الخمس الأخرى، إذ يتأهل أفضل 4 منتخبات تحتل هذا المركز، ما يجعل الأمور معقدة وسط حسابات صعبة.