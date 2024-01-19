فيلم «الملكة» يحقق المركز السابع بدور العرض السينمائي في ثاني أيام عرضه

شهدت دور العرض السينمائية، خلال هذا الأسبوع، طرح عدد آخر من الأفلام، لتنضم الى المنافسة في شباك التذاكر، وكان من بينها «الملكة»، الذي تقدمه هالة صدقي، بجانب مجموعة من الفنانين.

الملكة في المركز السابع

لكن منذ اليوم الأول من عرضه، يشهد فيلم الملكة ضعفا في الإيرادات، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه جاء في المركز السابع يوم أمس الخميس؛ إذ حقق إيرادات بلغت 72 ألف جنيه فقط لا غير.

وفيلم «الملكة» يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم هالة صدقي ورانيا يوسف ودينا وباسم سمرة ومحمد رضوان وكريم عفيفي وعارفة عبد الرسول، وانتصار وشيرين رضا ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.