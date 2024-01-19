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فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يتذيل قائمة الإيرادات بـ4 آلاف جنيه

كتب:

بسمة شطا
09:00 ص | الجمعة 19 يناير 2024
بوستر فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

بوستر فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» تراجعت إيراداته بشكل كبير ليحتل المركز الأخير بقائمة إيرادات الأفلام أمس الخميس، موضحا لـ«الوطن»، أنه حقق 4 آلاف جنيه فقط.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبوضيف وأمينة شلباية ومحمد رضوان، من إخراج حسام الجوهري.

وبجانب فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، يُعرض في السينمات حاليا عدد من الأفلام من بينها «أبونسب» لمحمد إمام، و«الإسكندراني» لأحمد العوضي، و«الحريفة» لنور النبوي، و«شماريخ» لآسر ياسين، وغيرها.

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بقلم بسمة شطا