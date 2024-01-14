فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض

تذيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» الإيرادات في شباك التذاكر، إذ حقق إيرادات منخفضة، بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه بدور العرض.

إيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» حقق 8 آلاف جنيه فقط، بدور العرض أمس، وتذيل الفيلم قائمة الإيرادات المنافسة بدور العرض، ومن المقرر أن يتم خروجه من دور العرض، حتى تستعد السينمات لاستقبال أعمال فنية أخرى.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.