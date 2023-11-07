الملك تشارلز يتحدث عن التضخم في بريطانيا في أول خطاب له

تعاني بريطانيا منذ شهور طويلة من مشكلة التضخم، وانخفضت أسعار البقالة إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ 16 شهرًا تقريبًا، مع تراجع ضغط تكلفة المعيشة، كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم في قطاع البقالة البريطاني انخفض إلى 10% مقارنة مع 12.1 في سبتمبر الماضي، بحسب رويترز.

وألمح هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، لكنه حذر من أن الأحداث العالمية، المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من المحتمل أن تُبعد بنك إنجلترا عن مساره، وتزيد من مشكلة التضخم.

الملك تشارلز يتحدث عن التضخم في بريطانيا

وألقى الملك تشارلز الثالث، خطاب العرش الأول له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وقال الملك تشارلز إن حكومة ريشي سوناك، تواصل معالجة التضحم ودعم بنك إنجلترا من خلال العديد من القرارات التي تتخذها بشأن الإنفاق والاقتراض، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

الملك تشارلز: تركيز وزرائي ينصب على زيادة النمو الاقتصادي

وأضاف الملك تشارلز: «تركيز وزرائي ينصب على زيادة النمو الاقتصادي وحماية صحة وأمن الشعب البريطاني للأجيال القادمة، حكومتي ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التضخم، وتخفيف تكاليف المعيشة للعائلات ومساعدة الشركات على تمويل الوظائف الجديدة والاستثمارات».

وأكد الملك تشارلز خلال خطابه الأول أنه وزرائه سيدعمون بنك إنجلترا: «ستساعد هذه القرارات الشؤون المالية للأسر، وتخفض ديون القطاع العام، وتحمي الأمن المالي للبلاد».

كما تحدث الملك تشارلز في أول خطاب للملك منذ أكثر من 70 عامًا، قائلًا إن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية طويلة المدى لتغيير البلد نحو الأفضل.