المراجعة النهائية للتربية الفنية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. «تُضاف للمجموع»

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية الأحد 21 يناير الجاري، وتستعرض السطور التالية المراجعة النهائية لمادة التربية الفنية، نظرا لأنها مادة نجاح ورسوب وتضاف إلى المجموع.

التربية الفنية تضاف إلى المجموع

وقالت غادة عيد، معلم أول التربية الفنية بالإسكندرية، إن امتحان التربية الفنية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول مادة لا تقل أهمية عن جميع المواد الدراسية، حيث أنها تضاف إلى المجموع وتساهم في رفع درجات الطالب.

مراجعة المنهج

وأضافت أن من الدروس المهمة في مادة التربية الفنية، تمثال شيخ البلد مصنوع من خشب الجميز، وعلى الطالب مراجعة أنواع الخشب وأنواع الحفر ولب الخيزران، وأنواع الجريد وأنواع الأفران، وحريق البسكويت الحريق الأول، وطرق التشكيل بالطين، ومن أشهر وأرخص أنواع الطينات والطين الأسواني وسبب تسميته، وأغلى أنواع الطين ويوجد في سيناء وقنا والمقطم وغيرها.