مشروع لتحويل مخلفات أشجار الموز لورق ومنسوجات ومنتجات خشبية مبتكرة

كشف المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الأسترالية المملوكة لمواطن مصري في الخارج، لتحويل أكثر من 2 مليون طن سنويًا من مخلفات أشجار الموز إلى ورق ومنسوجات وأسمدة، ومنتجات خشبية مبتكرة؛ إذ يشمل التعاون بين الجانبين تصنيع معدات وآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار المختلفة.

توطين التكنولوجيا الحديثة

أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال استقبال وفد من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخبرات وقدرات علماء مصر في الخارج، مشددًا على حرص الوزارة على التعاون معهم لاستخدام وتوطين التكنولوجيات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية المصرية، عبر تنفيذ مشروعات تخدم القطاع المدني، وتسهم في خطة التنمية الشاملة للدولة.

إقامة مشروعات صناعية بمصر

وقال الوزير، في بيان صادر عن الوزارة قبل قليل، إن اللقاء تضمن بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بشأن دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر، مؤكدًا حرص الوزارة على استقطاب الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لبحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين.

أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى حرص الوزارة على الاستفادة من عقول أبناء مصر بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم وتبني مشروعاتهم بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة، مشيرًا إلى أنه في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بينهما فيما يخص مشروعات المستثمرين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم وتوفير كل احتياجاتهم لتنفيذ مشروعاتهم في مصر.