ذوبان مساحة كبيرة من صفيحة جرينلاند الجليدية بسبب الاحتباس الحراري

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي فادي غالي والإعلامية آية الكفوري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بسبب التغيرات المناخية.. تقلص كبير في صفيحة جرينلاند الجليدية».

وأشار التقرير إلى أن العالم يعيش تداعيات متعددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة في منطقة القطب الشمالي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بسرعة أكبر من المناطق الأخرى، ما يحمل العديد من التداعيات السلبية على العديد من دول العالم.

وأوضح التقرير إلى أن جرينلاند التي تقع بين المحيطين القطبي الشمالي والأطلسي تعد ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم، بعد القارة القطبية الجنوبية، وذوبان الغطاء الجليدي الشاسع بها، ساهم بأكثر من 20 % في الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر، منذ عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن دراسة جديدة نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية البريطانية، كشفت عن فقدان صفيحة جرينلاند الجليدية، لما يقرب من 5 آلاف كيلومتر مربع من مساحتها بين عامي 1985 و2022، ما يمثل فقدان كمية هائلة من الجليد، نتيجة انحسار الأنهار الجليدية.