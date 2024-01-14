«زراعة الدقهلية» تنظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها

تنظم مديرية الزراعة في محافظة الدقهلية، دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي في مصر وكيفية مواجهتها»، تحت رعاية الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.

دورة تدريبية عن التغيرات المناخية

وقالت المهندسة نجلاء أحمد عبد العزيز، رئيس قسم البرامج ومسؤول المراكز الإرشادية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم إجراء دورة تدريبية عن التغيرات المناخية في القطاع الزراعي ومن المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وتهدف لتوعية المهندسين الزراعيين وهم بدورهم يقومون بتوعية المزارعين والفلاحين من خلال التواصل عن التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي في مصر وتعريفهم بكيفية مواجهتها، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية «معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية».

الفرق بين المناخ والطقس في المحاصيل الزراعية

وتابعت مسؤول المراكز الإرشادية بالدقهلية، هناك فرق بين المناخ والطقس، المناخ يكون في فترة زمنية طويلة، والطقس فترة زمنية قصيرة، والعامل المشترك بينهما هي درجات الحرارة والرطوبة، وخلال هذه الدورات التدريبية نوجه بمتابعة نشرات قادمة من هيئة الأرصاد الجوية بالمخاطر التي قد تحدث من سيول أو عواصف أو أمطار غزيرة لتوعية المزارعين خلال هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي الخسارة في المحاصيل الزراعية.

وأكدت أنه يتم توصية مراكز البحوث بعمل أبحاث جديدة لخلق مواعيد جديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والأرز وغيرها، وسردها في الدورات التدريبية، كما تتضمن الدورة شرح أوقات الري في ظل التغيرات، مثل منع الري في فترة معينة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة أو في حال وجود عواصف، ويتم عمل مصدات رياح، بالإضافة لمنع ظاهرة الرقاد، وهو منع ري النباتات أثناء هبوب الرياح، موضحة أن الصوب الزراعية كانت من أهم المشاريع، حيث تقوم بتوفير درجات الحرارة والرطوبة اللازمة لزراعة النباتات في غير معادها المعتاد.