أحمد أبو اليزيد: التغيرات المناخية ستغير الخريطة الزراعة بالعالم قريبا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن مصر خطت خطوات لولاها لكانت الدولة تعاني من تحديات بمجال الزراعة، وخاصة بالآونة الأخيرة، نتيجة التغيرات المُناخية التي ستعمل على تغير الخارطة الزراعية بالعالم، وزيادة السكان التي يجب توفير اكتفاء ذاتي من السلع لها.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف«أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن هذه الخطوات نتجت عن إرادة سياسية وجادة، بالإضافة ما يقرب من 4 ملايين فدان زيادة للرقعة الزراعية القديمة، حيث تبلغ مساحة الأرض ما بين 9.4 مليون فدان، لافتًا إلى وجود تعديات على الأراضي الزراعية سابقًا، وقيام الحكومة بوقف هذه التعديات من خلال التشريعات والقوانين.

وتابع أبو اليزيد: «عندما توقفت التعديات على الأراضي الزراعية بدأ تطور القُرى المصرية، والاهتمام بها، والتوسع العمراني، تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس السيسي لـ4 ملايين فدان، الذي تمثل في مشروع توشكى، وزيادة الرقعة الزراعية والدلتا الجديدة وغيرها».