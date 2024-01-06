رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد أبو اليزيد: التغيرات المناخية ستغير الخريطة الزراعة بالعالم قريبا

كتب:

مريم جاد
02:29 م | السبت 06 يناير 2024
الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة

الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن مصر خطت خطوات لولاها لكانت الدولة تعاني من تحديات بمجال الزراعة، وخاصة بالآونة الأخيرة، نتيجة التغيرات المُناخية التي ستعمل على تغير الخارطة الزراعية بالعالم، وزيادة السكان التي يجب توفير اكتفاء ذاتي من السلع لها.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف«أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن هذه الخطوات نتجت عن إرادة سياسية وجادة، بالإضافة ما يقرب من 4 ملايين فدان زيادة للرقعة الزراعية القديمة، حيث تبلغ مساحة الأرض ما بين 9.4 مليون فدان، لافتًا إلى وجود تعديات على الأراضي الزراعية سابقًا، وقيام الحكومة بوقف هذه التعديات من خلال التشريعات والقوانين.

وتابع أبو اليزيد: «عندما توقفت التعديات على الأراضي الزراعية بدأ تطور القُرى المصرية، والاهتمام بها، والتوسع العمراني، تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس السيسي لـ4 ملايين فدان، الذي تمثل في مشروع توشكى، وزيادة الرقعة الزراعية والدلتا الجديدة وغيرها».

اقرأ المزيد:

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «كابيتانو مصر.. موهبتك في الحفظ والصون»

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول توجيهات السيسي بتحقيق العدالة الناجزة

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: 30 يونيو.. نهضة التعليم والبحث العلمي

برنامج «هذا الصباح» يبرز تغطية «الوطن» لحوار أمين عام جامعة الدول العربية

برنامج هذا الصباح يبرز ملف «الوطن» عن جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا

برنامج «هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» حول دعم التحالف الوطني للتعليم

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول القضاء على قوائم الانتظار

برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن» عن جمهور معرض الكتاب
بقلم مريم جاد