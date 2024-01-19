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المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية.. ساعة واحدة

كتب:

ريهام مصطفى
11:35 ص | الجمعة 19 يناير 2024
مواعيد جديدة بقطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

مواعيد جديدة بقطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال بالدقهلية، وتبدأ من 12 مساء وحتى 4 مساء، وذلك بالتناوب بين المدن والمراكز، على أن تكون مدة انقطاع التيار ساعة واحدة.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في نطاق محافظة الدقهلية على مدار النهار فقط، وفقا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تبدأ من الساعة 12 مساء حتى 4 مساء بالتناوب.

جداول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة الدقهلية 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المواعيد الجديدة في كل مدينة ومركز داخل محافظة الدقهلية، بالشكل التالي:

 

 

 

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