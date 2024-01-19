وكيل «صحة كفر الشيخ»: متابعة يومية لانتظام العمل في العيادات المسائية

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، انتظام العمل بالعيادات المسائية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وسط متابعة يومية ومستمرة من فرق المديرية للاطمئنان على انتظام العمل بكافة العيادات المسائية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تعزيز البنية التحتية الصحية

وأشار «شقوير»، إلى أنّ وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل بشكل دائم على تعزيز البنية التحتية الصحية، وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في تحسين القطاع الصحي بكفر الشيخ، وتحسين الخدمات الصحية والتنمية المستدامة في مجال الصحة.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه يتم العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ليستفيد جميع المواطنين بشكل مباشر وفعال من الخدمات الطبية المقدمة.

جدير بالذكر أنّ المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تطورت وجرى تشغيل 112 عيادة مسائية بمستشفيات مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية على مدار اليوم، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 حتى الساعة 8 مساءً، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.