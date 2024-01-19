وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الشرقية.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة العمل المصرية عن وظائف شاغرة لشباب الشرقية في شركات القطاع الخاص فيما، كما وفرت بينها وظائف لذوي الهمم بحد أدنى للرواتب تبدأ من 3500 جنيه، وعلى الراغبين في الحصول على فرصة عمل التوجه لمديرية العمل لإجراء اللازم.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، تفاصيل وظائف شاغرة للشباب الشرقية 2024 يمكنهم التقديم عليها هذه الفترة الجارية «يناير - فبراير»، من خلال مديرية العمل بالمحافظة.

وظائف شاغرة في محافظة الشرقية 2024

وأوضحت وزارة العمل، توفير 3212 فرصة عمل في 38 شركة من شركات القطاع الخاص في 9 محافظات، بينها محافظة الشرقية، على أن تكون الوظائف في عدد من التخصصات براتب يبدأ من 3500 جنيه، مع توفير فرص عمل لذوي الهمم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور وكل ما يتعلق بحق العامل.

فرص عمل لذوي الهمم في شركات القطاع الخاص بالشرقية

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه يتم توفير فرص العمل لذوي الهمم لاستيفاء الـ5% منهم من إجمالي العمال لدمجهم في سوق العمل وتوفير وظائف لهم تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتتنوع تخصصات العمل كالتالي: