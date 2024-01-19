مواعيد قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج.. اعرف التفاصيل

يتساءل الآلاف من الأهالي عن موعد قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج، بعد الإعلان عن المواعيد الجديدة التي حددتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ضمن خطة تخفيف الأحمال الجديدة.

وعن موعد قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج، تجيب «الوطن» في ضوء ما تنشره الجريدة من خدمات متواصلة ومستمرة لقرائها على مدار الوقت.

مواعيد قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج

وعن متى قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج، أعلنت شركة كهرباء مصر العليا، أن هناك تخفيفا للأحمال لمدة ساعتين يوميا، حيث قسمت القرى والمدن وفقا للمحطات الكهربائية ومدى تحملها.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في سوهاج

موعد قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج

وجاء قطع الكهرباء في مراكز وقرى سوهاج كل ساعتين بالتبادل، بدايةً من الساعة 12 مساءً، حتى الساعة 2 ظهرا.

سبب قطع الكهرباء في سوهاج والمحافظات

وفي نفس السياق، أعلنت شركة كهرباء مصر العليا، أن سبب قطع الكهرباء يعود إلى زيادة استهلاك العالم من الغاز بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الاضطرابات في توريده بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.