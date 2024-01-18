متى موعد قطع الكهرباء في سنورس بمحافظة الفيوم؟.. اعرف المواعيد الجديدة

يترقب آلاف السكان معرفة متى موعد قطع الكهرباء في سنورس بمحافظة الفيوم، خصوصًا بعد تغييرها بسبب انطلاق امتحانات نصف العام 2024، حيث جرى تقليص مدة الانقطاع وضغطها في الفترة من 2:00 ظهرًا وحتى 5:00 مساءً فقط، إذ جرى استثناء بعض المناطق من الانقطاع فضلًا عن تخفيض مدة تخفيف الأحمال لساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين في بعض القرى.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن متى موعد قطع الكهرباء في سنورس بمحافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى موعد قطع الكهرباء في سنورس؟

ويتضمن موعد قطع الكهرباء في سنورس بمحافظة الفيوم، 4 فترات بينها فترتان تشملان تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين من 2:00 وحتى 4:00 عصرًا، ومن 3:00 وحتى 5:00 مساءً، وفترتان تتضمنان قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط من 2:00 وحتى 3:00 ظهرًا، ومن 4:00 وحتى 5:00 مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وأعلن قطاع كهرباء شمال الصعيد، في بيان سابق، مواعيد قطع الكهرباء في قرى ونجوع مركز سنورس بمحافظة الفيوم، خلال الفترة الأولى والتي تتضمن انقطاع ساعة واحدة فقط بدءًا من 2:00 وحتى 3:00 ظهرًا، وذلك في مناطق النقطة، والنخلة، والجامع الكبير، والزعطية، وسوق الليمون، والمغربي، والمعهد الديني، ونمر، ودكم 1 و2، وأكشاك بمدينة سنورس.

كما تضمن جدول قطع الكهرباء في الفترة الاولى أيضًا مناطق المجمع، وطريق عبود، والشريف، والباعة، والجرن، وجزء من سنهور القبلية، والحلفاية، والشيخ صالح، أبو ناعورة، وأكشاك بمدينة سنورس، وقرية رحيم، وأبو سعاد، والظالم، وتادرس، وعبد السلام كريم، ونقاليفة والناوي.

جدول قطع الكهرباء الجديد

وتضمن جدول قطع الكهرباء الجديد في سنورس بمحافظة الفيوم، في الفترة الثانية بدءًا من 2:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا مناطق ترسا وتوابعها، وإبهيت الحجر 3 و4، ومنشأة دكم، وعزبة خميس مجاور، وعزبة علاّم، عزبة عبد السلام علّام، وعوض صميدة، ومنطقة المدرسة، وعزبة حزين، وبركات، والنقلي، وغيضان، وزعزوع، وأبو سلّام، وعقيلة 1 و2، وعزبة جاب الله 1 و2، وعلي صالح، وقرى جرفس ومحمود شريف.

كما تتضمن مدينة سنورس، والسليين وعين السليين، وعزبة فيصل، والمساكن الجديدة، والدوار، والمدرسة، وسمعان 1 و2، وأكشاك مدينة سنورس.

جدول قطع الكهرباء الفترة الثالثة

ويشمل جدول قطع الكهرباء في سنورس بالفيوم خلال الفترة الثالثة من 3:00 عصرًا وحتى 5:00 مساءً مناطق المصرف، والمقابر، وقرية فيديمين، وسنهور البحرية، ورحيل، وعزبة يوسف علي، ومجمع 1 و2، ومستشفى سنورس، والسنترال، والبنك، والبنزينة، والعصابة.

خطة تخفيف الأحمال الفترة الرابعة

وتشمل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الفترة الرابعة في مركز سنورس في الفترة من 4:00 وحتى 5:00 مساءً مناطق التوفيقية، وحسن أغا، وعزب سعودي، وجزء من بيهمو، والزاوية الخضراء وتوابعها، وإبهيت الحجر 1 و2، ومصانع طوب زكريا، وأحمد عبد المقصود، والطريق، والكعابي الجديدة، وأكشاك المرادني، والثانوية، وكوبري السلخانة والسلخانة، والمرج، ومحمد محفوظ 1 و2، وإنارة طريق الفحامة، وحمدي سيف النصر.

مواعيد قطع الكهرباء الفترة الرابعة

وفيما يخص مواعيد قطع الكهرباء في الفترة الرابعة والأخيرة لمدة ساعة واحدة فقط من الساعة 4:00 وحتى 5:00 مساءً جزء من مطرطارس، ومنشأة عطيفة، وقرية بيهمو، وأكشاك بمدينة سنورس، والفدان، والبنزينة، وإنارة الطريق المزدوج، وأبو شعبه، والنصب، وأكشاك بمدينة سنورس، وعزب البطران، وكفر فزارة، والشيخ منجود، والسعدية، والكنيسة، والشيخ علي، والسوق، والكوبري، والمغربي.