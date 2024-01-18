متى موعد قطع الكهرباء في المنصورة بمحافظة الدقهلية؟.. اعرف المواعيد الجديدة

يتطلع المواطنون إلى معرفة موعد قطع الكهرباء في المنصورة بمحافظة الدقهلية وفقا مواعيد الجديدة التي حددتها شركة شمال الدلتا لقطع الكهرباء في مراكز الدقهلية، والتي حتى 24 يناير بعد انتهاء الامتحانات.

موعد قطع الكهرباء في المنصورة بمحافظة الدقهلية طبقا للمواعيد الجديدة

وأوضحت شركة الكهرباء أنه يجري تحديد موعد قطع الكهرباء في المنصورة بمحافظة الدقهلية طبقا للمواعيد الجديدة من الساعة 2 إلي الساعة 3 مساء كالآتي:

- مغذي أويس الحجز في قرية أويش الحجر

- مغذي ميت بدر في قرية ميت بدر

- مغذي ميت خميس في قريت ميت خميس

- مغذي كفر شنهاب في قرية كفر شنهاب

- مغذي قرية ميت الصارم في قرية ميت الصارم وعزبة الجمال

- مغذي سلكا في قرية سلكا

- مغذي الخيارية في قرية الخيارية

- مغذي بداوي في قرية بدواي

- مغذي الدنابيق في قرية الدنابيق

- مغذي قرية منية محلة الدمنة في قرية منية محلة الدمنة

- مغذي قرية ميت مزاح لقرية ميت مزاح

- مغذي قرية المجلس لقرية المجلس بشها

- مغذي منشية السلام لقرية منشية السلام

- مغذي قرية البيار بسلامون

- مغذي بدين لقرية بدين

- مغذي البرامون بقرية البرامون

- مغذي سلامون بقرية سلامون

- مغذي البحر الصغيربمحبة دمنة