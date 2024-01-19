رسالة مؤثرة من أرملة المخرج أحمد البدري بعد عرض آخر أفلامه «حمص وحلاوة»

وجهت أرملة المخرج أحمد البدري، رسالة مؤثرة له عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد طرح فيلمه السينمائي الأخير «حمص وحلاوة» في دور العرض السينمائية بإحدى الدول العربية.

أرملة أحمد البدري تحكي كواليس فيلمه الأخير

كتبت أرملة المخرج أحمد البدري: «النهارده كان عرض فيلمك يا حبيبي فيلم حمص وحلاوة، كنت بتنزل تصور وانت رجليك مموتاك وكنت بتقولى أما بنزل اللوكيشن بخف، قعدتي في البيت هي اللي بتموتني يا سماح، الله يرحمك يا حبيبي أديك مت وإنت واقف على رجلك، والنهارده كان عرض فيلمك حمص وحلاوة».

وتابعت: «معلش مش عارفة أقولك إيرادات السينمات علشان تعرف الفيلم حقق نجاح ولا إيه، لأن محدش كلمني منهم ولا حتى عزوني فيك يا عمري، بس إنت دايما وش الخير على كل اللي بتتعامل معاهم، اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين».