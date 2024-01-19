خبير استراتيجي: أمريكا لن تستطيع حسم المواجهة مع الحوثيين عسكريا

قال العميد أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، إن من يتابع المشهد اليمني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك أن الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية، إذ يملكون السلاح المتعدد سواء المسيرات التي يمكن أن تجهز بأسلحة وذخائر أو الصواريخ متعددة المستويات، لذا لن تحسم أمريكا هذه المواجهة.

وأضاف «حطيط»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطبيعة الجغرافية لليمن تمكّن الحوثيين من التخفي في تلك الجبال وتكون بعيدة للغاية في إمكانية نيلها أو الوصول إليها من قبل القوات الجوية للتحالف الأمريكي البريطاني.

القصف الجوي لأهداف للحوثيين

وأشار إلى أنّ محاولة أمريكا مع بريطانيا لوضع حد لهذه الهجمات بالقصف الجوي محاولة محكومة بالفشل لأنّ القصف الجوي إن لم يترافق مع سيطرة أرضية للإجهاز للبنية التحتية العسكرية فإنه لن يؤدي المهمة.

وأوضح أن النتيجة المباشرة للمواجهة العسكرية التي لا يمكن لأحد الطرفين أن يحسمها، وبالطبع أمريكا لن تستطيع أن تحسم هذه المواجهة عسكريا إن لم تكن قادرة على الذهاب إلى عملية برية، وهذه العملية مستبعدة كليا، لذلك من سيدفع الثمن من هذه المواجهة هي الملاحة البحرية الدولية.