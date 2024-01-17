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تداول 46 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر اليوم

كتب:

داليا منير
11:05 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم الأربعاء، وجود 9 سفن على أرصفتها، وجرى تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و63 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 589 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 371 شاحنة و15 سيارة. 

وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا 

وأكد المركز الإعلامي أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة GETUS TIGER وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم وأيضا استقبال السفينتين «الحرية 1» و«دليلة»، بينما تغادر العبارة آمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس». 

وصول وسفر 1318 راكبا

وأشار البيان إلى مغادرة ثلاثة سفن وهى دليلة، والحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و283 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن كوين نفرتيتى، وبريدج، وآور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1318 راكبا بموانيها.

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