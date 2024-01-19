رسميا.. جدول زيادة المعاشات الجديد 2024 بدءا من هذا الموعد

يصرف 11 مليون صاحب معاش، عقب 10 أيام، المعاش الخاص بهم عن شهر فبراير، الذي يبدأ صرفه مع اليوم الأول للشهر من منافذ صرف جميع البنوك العاملة في مصر، ومنافذ شركات فوري، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

هل تشهد معاشات فبراير الزيادة السنوية؟

وكشفت مصادر حكومية لـ«الوطن»، عن أن معاشات شهر فبراير سيجري صرفها كما هي؛ إذا لم يجر إصدار أي قرار خاص بتطبيق الزيادة الجديدة المستحقة لأصحاب المعاشات سنويا.

وأوضحت المصادر أن زيادة المعاشات السنوية التي يستحقها أصحاب المعاشات، وفقا لقانون التأمينات الجديد، تبلغ نسبتها 15%، موضحة أن موعد صرف الزيادة يكون مع معاشات شهر يوليو من كل عام، متوقعة أن تقرر الحكومة هذا العام صرف زيادة معاشات 2024 قبل شهر يوليو، تخفيفا على أصحاب المعاشات، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأضافت أن الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات وفقا لمعاش كل شخص، سيجري ضربه في 15%، وجمع الناتج مع أصل المعاش، ويكون الناتج هو إجمالي صرف المعاش بعد الزيادة، وذلك في حال إذا قررت الحكومة زيادة 15% فقط.

ويوضح الجدول التالي قيمة صرف المعاش بعد زيادة واحتساب نسبة 15% زيادة على مبلغ المعاش، والذي سيجري صرفه مع معاش الشهر التالي لإصدار قرار الزيادة مباشرة، ويأتي الجدول كالتالي:

جدول الزيادات بعد النسبة الجديدة

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيها سيصبح المعاش 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيها سيصبح المعاش 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيصبح المعاش 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيصبح المعاش 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيصبح المعاش 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيصبح المعاش 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيصبح المعاش 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيصبح المعاش 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيصبح المعاش 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيصبح المعاش 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيصبح المعاش 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيصبح المعاش 5405 جنيهات.

-من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.