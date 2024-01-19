كل ما تريد معرفته عن تقنية الجيل الخامس 5G.. سرعة نت جبارة وشبكات محمول أقوى

قبل يومين حصلت الشركة المصرية للاتصالات WE، على رخصة تشغيل تقنية الجيل الخامس 5G، بنحو 150 مليون دولار، بهدف تفادي انقطاعات الإنترنت، وزيادة سرعته، إذ تنتشر في الدول الأوروبية والعربية، ومن المقرر أن توفر سرعات كبيرة وفق مؤتمر صحفي عقده محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ووفق الشركة فإن تقنية الجيل الخامس 5G، ستدفع عملية التحول الرقمي وستدعم الاتصال والتحكم في عدة أجهزة في وقت واحد، فضلا عن السرعة الفائقة للإنترنت.

كل ما تريد معرفته عن تقنية الجيل الخامس 5G

نقدم كل ما تريد معرفته عن تقنية الجيل الخامس 5G، بحسب المهندس محمود ياسين، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي:

- تقنية الجيل الخامس 5G هي أحدث إصدارات التكنولوجيا الخلوية.

- ستحدث تحولا رقميا مملوسا في مختلف القطاعات.

- مصممة لزيادة سرعة واستجابة الشبكات اللا سلكية بشكل كبير.

- تقنية الجيل الخامس 5G تنقل البيانات المنقولة عبر اتصالات النطاق العريض اللا سلكية بسرعات كبيرة.

معلومات عن تقنية الجيل الخامس 5G

- ستتمكن من زيادة حادة في كمية البيانات المنقولة عبر الأنظمة اللاسلكية.

- تتكون تقنية الجيل الخامس 5G من مواقع خلوية، مقسمة إلى قطاعات ترسل البيانات عبر موجات الراديو.

- لا تتطلب وجود أبراجا خلوية كبيرة وعالية الطاقة.

- تنتقل إشارات 5G اللا سلكية عبر أعداد كبيرة من محطات الخلايا الصغيرة في أعمدة الإنارة أو أسطح المباني.

- يمكن أن تصل سرعات تنزيل 5G حاليا، إلى ما يصل إلى 1000 ميجابت في الثانية «Mbps».

- تقنية الجيل الخامس 5G تستخدم الترددات العالية.

مميزات تقنية الجيل الخامس 5G

- تقنية الجيل الخامس 5G عرض النطاق الترددي العالي.

- تعمل على ارتفاع معدلات البيانات.

- تعزيز النطاق العريض المتنقل.

- تركز هذه التكنولوجيا على توفير أكبر قدر من بيانات GPS المتعددة.

- تقنية الجيل الخامس 5G تركز على شبكة مع قدرات هائلة إلى جانب زيادة توافر البيانات.