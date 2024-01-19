هل تتأثر احتفالات الأقباط بتأخر نوة عيد الغطاس في الإسكندرية؟

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أن نوة الغطاس هذا العام لن تضرب المدينة في موعدها المعتاد كل عام 19 يناير، حيث ستتأخر 3 أيام، لتبدأ فعليا يوم الاثنين المقبل 22 يناير.

وأكدت «عمليات المحافظة»، أن هذا الأمر يشكل مفاجأة للأقباط الذي سيتوجهون إلى قداس ليلة عيد الغطاس اليوم الجمعة، إذ ستغيب الأمطار عن المحافظات وهو أمر غير معتاد، إذ اعتاد الأقباط سقوط الأمطار في مثل هذا التوقيت من كل عام.

طقس عيد الغطاس دافئ

ذلك التأخير يجعل أجواء ليلة عيد الغطاس اليوم والاحتفال بالعيد غدا مميزة، من حيث غياب الأمطار بل والطقس الدافئ نسبيا، وهو أمر قد لا يفضله الأقباط بالرغم من التحسن إذ اعتادوا ربط الأمطار بعيد الغطاس، حيث يرتبط العيد بالمياه التي تعمّد فيها السيد المسيح.

أمطار نوة الغطاس 2024

ومن المتوقع أن تتغير حالة الطقس بعد أيام قليلة، حيث تبدأ أمطار نوة الغطاس يوم الاثنين المقبل بمعدل 40% على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي تعد أكثر المدن تأثرا بالنوات.