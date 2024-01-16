تحذيرات من نوة «الغطاس».. أمطار غزيرة وثلوج تستمر 3 أيام

أيام تفصلنا عن قدوم نوة الغطاس، وهي من النوات شديدة البرودة، تتساقط فيها الثلوج، والأمطار التي تستمر ثلاثة أيام، وتضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

وتعد نوة الغطاس من النوات العاصفة والممطرة للغاية، خاصة في يومها الأول والثاني.

موعد نوة الغطاس ومدتها رياح عاتية

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة الغطاس، تكون مدتها ثلاثة أيام متتالية، وهي نوة شديدة الأمطار، ويكون اتجاه الرياح بها غربية.

وأضاف «علام» أن أول يوم من نوة الغطاس الأول في الجمعة 19 يناير الجاري 2024، مشيرًا إلى اشتداد تقلبات الطقس أكثر مع حلول يومها الثالث والأخير، مع غزارة الأمطار، التي تصل إلى حد الثلوج، خاصة على المدن والمحافظات الساحلية والوجه البحري.

تحذيرات لسكان المحافظات الساحلية والوجه البحري

وأشار إلى أن نوة الغطاس تنشط بها بجانب غزارة الأمطار، حركة الرياح والتي تصل سرعتها إلى نحو 40 كيلومترا/ ساعة، وتزداد حدتها مع الدخول في ساعات الليل، لافتًا إلى أن الأمر يستوجب توخي الحظر الشديد على سكان المحافظات الساحلية، وذلك من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والخروج وقت الحاجة الملحة أثناء هطول الأمطار الغزيرة لكبار السن، وعدم ارتداء المعادن والذهب والفضة للسيدات، نظرًا لهطول أمطار رعدية وبرق ورعد خلال تلك النوة.