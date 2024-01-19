لا تنخدعوا بالدفء.. تحذيرات من طقس نوة الغطاس على عدد من المحافظات

تضرب موجة من الطقس السيئ أغلب المحافظات بدءًا من الاثنين المقبل الموافق 22 يناير الجاري، تزامنا مع حلول نوّة الغطاس، التي تتسبب في سقوط أمطار غزيرة على العديد من المحافظات، والتي من المتوقع أن تضرب المحافظات الساحلية اليوم.

وتتسبب النوة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أقاليم عدة، فضلًا عن انخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات، ونشاط في حركة الرياح التي تُزيد من الإحساس بالبرودة على أغلب الأنحاء.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة تأثر المحافظات بنوّة الغطاس، وموعدها، وأبرز الظواهر الجوية المصاحبة لها، واستعدادات المحافظات لاستقبالها، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم الاثنين المُقبل، انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدءًا من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على تلك المناطق، ما يتسبب في زيادة الإحساس بالبرودة.

أماكن سقوط الأمطار

وأعلنت محافظات الوجه البحري، رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال الطقس بالتزامن مع نوة الغطاس، إذ تضرب أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 60% محافظات ومدن السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتتضمن أماكن سقوط الأمطار، محافظات «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والمنوفية».

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتتسبب نوة الغطاس في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموج بنسبة تتراوح بين 3 وحتى 4 أمتار.

الطقس اليوم الجمعة

وفيما يخص حالة الطقس اليوم الجمعة، فإنّ الأحوال الجوية تكون مستقرة نسبيًا إذ تشهد أغلب المحافظات أجواء دافئة خلال النهار، والتي تتحول إلى شديدة البرودة خلال الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتبقى ظاهرة كثافة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرًا بمختلف المحافظات، إذ تصل إلى حد الضباب على معظم الأنحاء، ما جعل إدارات المرور تحذر السائقين وأصحاب المركبات من القيادة على الطرق السريعة خلال فترة الشبورة، مع اتباع إرشادات المرور حرصًا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للحوادث.

وتستمر الأحوال الجوية المستقرة نسبيًا حتى يوم الأحد الموافق 21 يناير، قبل أن تبدأ موجة الطقس السيئ بدءًا من الاثنين.